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        Hasta çocukları için kampanya başlatılan anne: 2 evladımı da kaybetmek istemiyorum

        GAZİANTEP'te, jandarma uzman çavuş Mehmet (34) ve Emine Yağmuroğlu (29) çiftinin çocukları Halil Kerim (9) ve Mert Eymen (4) için 3 yıl önce Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi kondu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:55
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        Hasta çocukları için kampanya başlatılan anne: 2 evladımı da kaybetmek istemiyorum
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        GAZİANTEP’te, jandarma uzman çavuş Mehmet (34) ve Emine Yağmuroğlu (29) çiftinin çocukları Halil Kerim (9) ve Mert Eymen (4) için 3 yıl önce Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi kondu. Aynı kaderi yaşayan ve tedavileri için 6 milyon dolara ihtiyaç duyulan kardeşler için Valilik onaylı kampanya başlatıldı. Kampanyada henüz yüzde 1 seviyesine ulaşıldığını söyleyen Emine Yağmuroğlu, "İki evladımı da kaybetmek istemiyorum. Herkesten destek bekliyorum" dedi.

        Jandarma uzman çavuş Mehmet Yağmuroğlu ve eşi Emine Yağmuroğlu, 3 yıl önce büyük çocukları Halil Kerim’i merdiven çıkmakta ve koşmakta zorlanması nedeniyle doktora götürünce DMD hastası olduğunu öğrendi. Hastalığın genetik olarak kardeşine de geçmiş olabileceği şüphesiyle yapılan tahlillerde Mert Eymen’de de aynı hastalığın olduğu öğrenildi. Aile Gaziantep Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlattı.

        Çocuklarının iyileşmesi için Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Mehmet Yağmuroğlu, "Halil Kerim 9 yaşında, küçük oğlum Mert Eymen 4 yaşında. Şu anda 2 oğlum da aynı hastalığın pençesinde ve aynı kaderi yaşıyorlar. Hastalık doğuştan başlamış ama biz bunu 6 yaşında Halil Kerim'in koşmakta ve merdiven çıkmakta zorlanmasıyla öğrendik. Hastanede test yapılınca küçük oğlumda da aynı hastalık ortaya çıktı" dedi.

        Valilik onaylı kampanyada 4 ayda yüzde 1'e ulaşıldığını ve kampanya sürecinin yavaş ilerlediğini söyleyen Mehmet Yağmuroğlu, "Hastalığı öğrendiğimizde bu hastalığın bir ilacının olduğunu ve Dubai’de olduğunu öğrendik. İki çocuğum için tedavi parası 6,2 milyon dolar denildi. Türk lirası olarak yaklaşık 220 milyon Türk lirasına denk geliyor. Valilik onayıyla kampanya başlattık ve 4 ay oldu. Ancak şu ana kadar yüzde 1’e ulaşabildik. İlacına kavuşan çocuklar yürüyebiliyorlar. O ailelerin sevincini bizler de yaşamak istiyoruz" dedi.

        ‘EVLATLARIMI DMD ENKAZINDA KAYBETMEK İSTEMİYORUM’

        Emine Yağmuroğlu da çocuklarının gözü önünde her geçen gün eridiğini ve tedavi olamamaları durumunda kaybedeceğini söyleyerek, "2 evladım da ölümcül kas hastası. Evlatlarımı DMD enkazında kaybetmek istemiyorum. Bir anne olarak yalvarıyorum. Herkesin yapacağı küçük bir destek iki çocuğumun kurtuluşu olabilir. İki evladım da gün geçtikçe gözlerimin önünde eriyor. Kas kayıpları yaşıyoruz. Evlatlarımın sesinin duyulmasını istiyorum. Bu hastalığın tedavisi Dubai’de ancak bunu kendi bütçemizle sağlayamıyoruz. Ben bir anne olarak her gün parklarda yol kenarlarında stant açıyorum. Çocuklarımın sesini duyurmaya çalışıyorum. Ben bir asker eşiyim. Halkımızın, hayırseverlerimizin çocuklarımızın ellerinden tutmasını istiyorum" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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