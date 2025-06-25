Hasta çocukları için kampanya başlatılan anne: 2 evladımı da kaybetmek istemiyorum

GAZİANTEP’te, jandarma uzman çavuş Mehmet (34) ve Emine Yağmuroğlu (29) çiftinin çocukları Halil Kerim (9) ve Mert Eymen (4) için 3 yıl önce Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi kondu. Aynı kaderi yaşayan ve tedavileri için 6 milyon dolara ihtiyaç duyulan kardeşler için Valilik onaylı kampanya başlatıldı. Kampanyada henüz yüzde 1 seviyesine ulaşıldığını söyleyen Emine Yağmuroğlu, "İki evladımı da kaybetmek istemiyorum. Herkesten destek bekliyorum" dedi.

Jandarma uzman çavuş Mehmet Yağmuroğlu ve eşi Emine Yağmuroğlu, 3 yıl önce büyük çocukları Halil Kerim’i merdiven çıkmakta ve koşmakta zorlanması nedeniyle doktora götürünce DMD hastası olduğunu öğrendi. Hastalığın genetik olarak kardeşine de geçmiş olabileceği şüphesiyle yapılan tahlillerde Mert Eymen’de de aynı hastalığın olduğu öğrenildi. Aile Gaziantep Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlattı.

Çocuklarının iyileşmesi için Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Mehmet Yağmuroğlu, "Halil Kerim 9 yaşında, küçük oğlum Mert Eymen 4 yaşında. Şu anda 2 oğlum da aynı hastalığın pençesinde ve aynı kaderi yaşıyorlar. Hastalık doğuştan başlamış ama biz bunu 6 yaşında Halil Kerim'in koşmakta ve merdiven çıkmakta zorlanmasıyla öğrendik. Hastanede test yapılınca küçük oğlumda da aynı hastalık ortaya çıktı" dedi.