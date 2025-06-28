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        Gaziantep'te orman yangını (2)

        7SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜGaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 7 saatte kontrol altına alındı, 300 hektar alan yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:05
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        Gaziantep'te orman yangını (2)
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        7SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 7 saatte kontrol altına alındı, 300 hektar alan yandı. İkizkuyu Mahallesi kırsalındaki ormanda saat 12.00'de çıkan yangına 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı; toplam 27 araç ve 120 personelle müdahale edildi. Havadan 1 İnsansız Hava aracı (İHA) ve 2 helikopter ile 7 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 300 hektar alan yandı. Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas yaptığı açıklamada, yangında 300 hektar alanın zarar gördüğünü ifade ederek, “İkizkuyu Mahallesi kırsalındaki ormanda başlayan Kartal, Keçikuyusu ve Terken Mahalleleri yangından etkiledi. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması devam ederken, yangına 1 İnsansız Hava aracı (İHA) ve 2 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında 300 hektar alan zarar gördü. Söndürmeye katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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