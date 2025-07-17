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        Tedavi gören eski eşiyle hastanede yeniden nikah kıydı

        GAZİANTEP'te Cemal Korkmaz, 5 ay önce beyin kanaması geçiren eski eşi Huriye Akkaya'yı tedavi sürecinde bir an olsun yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:46
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        Tedavi gören eski eşiyle hastanede yeniden nikah kıydı
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        GAZİANTEP'te Cemal Korkmaz, 5 ay önce beyin kanaması geçiren eski eşi Huriye Akkaya'yı tedavi sürecinde bir an olsun yalnız bırakmadı. 31 yıl evli kaldıktan sonra anlaşmazlık nedeniyle boşanan çift, bu süreçte aralarındaki bağ yeniden kuvvetlenince hastanede ikinci kez nikah masasına oturdu

        Cemal Korkmaz ile Huriye Akkaya anlaşmazlık nedeniyle bir süre önce 31 yıllık evliliklerini sona erdirdi. 5 ay önce beyin kanaması geçiren Huriye Akkaya, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne tedavi görmeye başladı. Beyin anjiyosu sonrası, fizik tedavi görmeye başlayan Huriye Akkaya'ya eski eşi Cemal Korkmaz geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akkaya'nın tedavisi devam ederken, Cemal Korkmaz da moral vermek için tedavi süresi boyunca eski eşinin yanında oldu. Tedavi süreci boyunca aralarındaki bağ yeniden kuvvetlenen çift, hayatlarını tekrar birleştirme kararı aldı. Alınan bu kararın ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’nde çift için nikah töreni yapıldı. Kıyılan resmi nikahın ardından çift, ikinci kez dünyaevine girdi. Çiftin nikah törenine hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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