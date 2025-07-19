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        Gaziantep'te 2 kardeş bir hafta arayla Türkiye birincisi oldu

        ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT'de Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:05
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        Gaziantep'te 2 kardeş bir hafta arayla Türkiye birincisi oldu
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        ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT'de Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. Özyurtseven'in kardeşi Mehmet Kerem Özyurtseven'in de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olduğu öğrenildi. Özyurtseven ailesi çifte mutluluk yaşarken, Ahmet Eren Özyurtseven, "Disiplinli çalıştım. Uyku düzenime çok dikkat ettim. Zamanında ders çalışmak ve sürekli tekrar çok önemli. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum" dedi.

        Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Muhasebe ve finansman grubu öğretmeni olan Mehmet Kamil ve sınıf öğretmeni Öznur Özyurtseven çiftinin diğer çocukları Mehmet Kerem'in Özyurtseven de geçen hafta açıklanan LGS sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi olduğu öğrenildi.

        'DÜZENLİ VE ZAMANINDA ÇALIŞTILAR'

        Mehmet Kamil Özyurtseven, "Çocuklar okula başladığı günden bu yana, hep çocuklarımızın yanında olmaya, onlara destek olmaya çalıştık. Düzenli ve zamanında çalıştılar. Sınav zamanı çok çalışmalarına gerek kalmadı. Düzenli çalışmalarının meyvelerini aldılar. Bizler de anne babaları olarak çok mutlu ve gururluyuz. Ahmet Eren, oğlum hep düzenli çalışan bir çocuktu. 9-10-11 sınıflarda düzenli olarak derslerine devam ettiği için 12'nci sınıfta da temposunu arttırarak devam etti. Daha fazla soru çözdü, deneme yaptı. Son 1 ayda temposunu iyice arttırdı ve başarıyı elde etti. İki çocuğumuzun da Türkiye birincisi olmasından dolayı çok mutluyuz. Ortanca oğlum Mehmet Kerem Özyurtseven, geçen hafta açıklanan 2025 Liselere Giriş Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Büyük oğlum Ahmet Eren Özyurtseven, 21-22 Haziran tarihinde yapılan Temel Yeterlilik Sınavı ve AYT sınavında 200 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak tam puan aldı ve YKS Türkiye birincisi oldu yine sayısal alanda da Türkiye birincisi oldu. Bu başarı, şehrimize ait; Gaziantep adına da gurur verici bir durum" diye konuştu.

        'ÇOCUKLARIMIZA ROL MODEL OLDUK'

        Anne Öznur Özyurtseven de "Sınıf öğretmeni olduğum için şunu çok iyi biliyorum; temeller ilkokulda başlıyor. Benim oğlum ilkokulda temelini çok iyi aldı. Disiplinli çalıştı. Son yılda gece gündüz çalışma değildi. Aile olarak ilkokuldan bu zamana bu değeri vermeye çalıştık. Bugün o yılların emeğini aldık. İki oğlum da sosyal medya kullanmayan çocuklar. Onları teknoloji bağımlılığından olabildiğince uzak tutmaya çalıştım. En başta kitap okumayı çok seviyorlar. Kitap okumayı kültür haline getirmek için çok çalıştık. Çocuklarımıza rol model olduk. Bugün bu başarıyı yakalamanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

        'BU KADARI BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU'

        Ahmet Eren Özyurtseven ise "Bu yıl Nizip Fen Lisesi'nden mezun oldum. YKS, TYT ve AYT'te Türkiye birincisi oldum. Beklediğimden çok daha fazla bir başarı oldu işin aslı. Sınav sonrasında cevap anahtarlarını kontrol ederken, bir-iki soruya ne cevap verdiğimi hatırlayamadım ama Türkiye genelinde ilk 100'de olacağımdan kesin emindim. Bu kadarı benim için de sürpriz oldu diyebilirim. Bu süreç benim için biraz zorlu oldu. Özellikle son yıl çok fazla deneme çözdüm. Tüm öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, ailem, öğretmenlerim sabahtan beri beni arayıp tebrik ediyor. Programlı çalışmakla ben bu başarıyı elde ettim. Disiplinli çalıştım. Uyku düzenime çok dikkat ettim. Zamanında ders çalışmak ve sürekli tekrar çok önemli. Çok fazla kitaptan soru çözdüm ama hepsini tam olarak bitirdiğim söylenemez. Önemli olan benim için branş ve seri denemelerdi; oralarda kendimi göstermek için çalıştım. Uzun süreden beri bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Bu alanda eğitim yapıp, ileride de yine alanımda kariyer yapmak istiyorum" diye konuştu.

        'ABİMİ ÖRNEK ALDIM SÜREKLİ'

        Mehmet Kerem Özyurtseven ise başarısının sırrının ağabeyi Ahmet Eren'i örnek almak olduğunu söyledi. Özyurtseven, "LGS 90 soruluk bir sınav ve ben bu soruların tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldum. Abim gibi disiplinli çalıştım. Aldığım tüm kitapları tam olarak bitirdim. Abimi örnek aldım sürekli. Onun LGS tecrübelerinden de faydalandım. Neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptım, bunların kritiğini yaptım sürekli. Öğretmenlerimin her koruda desteklerini ve görüşlerini aldım. Kitap okumayı çok sevdim ve sürekli okudum. Ailem de bu süreçte bana sürekli destek oldular. Moralimi hep yüksek tuttular. Daha kesin olarak karar vermemekle birlikte ileride uçak mühendisi olmak istiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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