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        Otomobilin iş yerine girdiği kaza kamerada

        GAZİANTEP'te sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin emlak ofisine girdiği kaza kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:35
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        Otomobilin iş yerine girdiği kaza kamerada
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        GAZİANTEP’te sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin emlak ofisine girdiği kaza kameralara yansıdı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde, Fıstıklık Mahallesi’nde meydana geldi. 27 APL 553 plakalı otomobilin, ismi öğrenilemeyen sürücüsü, bir anda fren yerine gaza bastı. Otomobil, o sırada kapalı olan emlak ofisine girdi. Otomobil ve iş yerinde zarar meydana geldi. Sürücünün yanındaki iki çocuğuyla birlikte, dönüş yapmak isterken aracıyla emlak ofisine girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kazayı gören esnaf Bilal Darı, o an iş yeri kapalı olduğu için can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Darı, sürücüye yardım ettiklerini belirterek, "Biz dükkanımızda otururken bir anda çok büyük bir ses geldi. Sonra otomobilin bu dükkana girdiğini gördük. Yardım istiyordu. Koşarak geldik. Otomobilden indirdik onları. Bu dükkan kapalıydı. Açık olsa içinde birileri olsa çok daha feci şeyler olabilirdi. Kazada yaralanan ya da ölen birilerinin olmaması bizleri çok sevindirdi. Maddi hasarla atlattığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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