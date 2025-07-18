Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ile son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

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