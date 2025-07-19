Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 27 zanlı tutuklandı

Ekipler, belirlenen 31 adreste yaptıkları aramada, tabanca, şarjör, tablet, kayıt cihazı, 4 flaş bellek, hafıza kartı, akıllı saat, 17 cep telefonu, 35 telefon kartı, 8 kimlik kartı ve 106 milyon lira ele geçirdi, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yüksek kazanç sağlanacağı vaadiyle vatandaşları dolandıranların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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