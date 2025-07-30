Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 15 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, farklı tarihlerde yaşanan 20 ayrı iş yeri, ikamet ve oto kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler 24 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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