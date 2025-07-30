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        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 15 şüpheli adliyede

        GAZİANTEP'te farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri, ev ve otomobil kurşunlama olaylarına karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 09:34 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:35
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        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 15 şüpheli adliyede
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        GAZİANTEP’te farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri, ev ve otomobil kurşunlama olaylarına karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, farklı tarihlerde yaşanan 20 ayrı iş yeri, ikamet ve oto kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler 24 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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