Gaziantep'te orman yangınında gönüllü olarak çalışan operatöre teşekkür belgesi

Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, gönüllü olarak görev alan ve özverili şekilde çalışan Nuh Köse'ye teşekkür belgesi takdim etti.

Yaklaşık 7 saatte kontrol altına alınan ve 310 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, iş makinesi operatörü Nuh Köse gönüllü olarak görev aldı.

İlçeye bağlı İkizkuyu Mahallesinde 28 Haziran'da çıkan orman yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 27 araç, 120 personel, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 2 helikopterle havadan müdahale etti.

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