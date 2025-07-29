Gaziantep Basketbol, Zeljko Sakic'i renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız Hırvat milli oyuncu Zeljko Sakic ile anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonu Fransa Elite Pro A Ligi takımlardan Elan Chalon'da geçiren Sakic , burada oynadığı 30 maçta 25,8 dakika süre almış, 11,3 sayı, 4,1 ribaund ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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