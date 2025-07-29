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        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 15 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:25
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        Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karışan 15 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 20 kurşunlama olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ve 21 şüpheliyi tespit eden ekipler, 24 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sının ise başka suçlardan tutuklu olduğu belirlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 otomatik tüfek, 3 kesici alet, 19 av tüfeği kartuşu, 5 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 15 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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