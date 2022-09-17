Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi'ne katıldı: (2)

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "7'li masa Türkiye'yi yönetmeye talip bir Cumhurbaşkanı aramıyor. Bunlar 7 kayyum veya vasi ne derseniz deyin yönetimine rıza gösterecek, kendilerine tabi olacak, kendilerine karşı emir erliğini kabul edecek Cumhurbaşkanı adayı arıyorlar." dedi.

Bekir Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "7'lı masanın" Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasını eleştirdi.

6'lı masaya kendisinin "7'li masa" dediğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Biz ülkemize asrın en büyük projesi olan konut hamlesini başlatıyor, 250 bin dar gelirli vatandaşımızı kira öder gibi konut sahibi yapmak için proje yapıyoruz, bununla çalışıyoruz onlar ne yapıyorlar, toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Biz yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımızın 2 bin lira ve altındaki borçlarından kurtulmasını sağlıyoruz, bunlar ayda bir toplanıp birbirine yemek ikram etmekle meşgul. Biz milyonlarca ortaöğretim öğrencisinin kitaplarını masasına koyarken şimdi yardımcı ders kitaplarını da masasına koyuyoruz, bunlar sürekli birbirini ziyaretle meşguller. Biz bu ülkenin her alanda gelişmesi için somut adımlar atarken, bunlar ne yapıyorlar, toplanıp toplanıp dağılıyorlar, yemek ikram edip dağılıyorlar. Çare toplanmak mı, çare birbirini ziyaret etmek mi? Biz neyle meşgulüz, bunlar neyle meşgul?



Bu aziz millet toplanıp toplanıp boş boş konuşan, birbirine yemek ikram edip birbirini ziyaretle vakit geçirenlere mi dua edip destek verecek yoksa her kabineden sonra büyük bir projeyi açıklayan, milletin sorunlarını çözen, beklentilerine cevap veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na mı destek verecek?"



- "Hep vadediyorlar ama bir şey yapmıyorlar"



AK Parti'nin 20 yıllık icraatının ortada olduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:



"Onlar da yapsınlar. Hep vadediyorlar ama bir şey yapmıyorlar. 'Belediyeleri alırsak elektrik şöyle olacak, sular böyle olacak.' dediler. 'Yoksul kesimlere şu destekleri vereceğiz.' dediler, vaatlerde bulundular ama bunların hiçbirini belediyeyi ele alınca yapmadılar, yapmıyorlar da böyle bir dertleri yok. Bunların kendine bile hayrı yok. Kendine hayrı olmayanın ailesine, komşusuna hayrı olur mu? Ailesine, komşusuna hayrı olmayanın Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine hayrı olur mu?

Toplanıyorlar Cumhurbaşkanı adayı kim, konuşmuyorlar. 'Aman yıpranır.' Zaten kendiniz yıpratıyorsunuz. Adı geçenlerin hepsini 6'lı masanın etrafında, ben ona 7 diyorum, 7'li masanın kendisi paspasa çeviriyor. Tartışmaları kendileri başlatıyor, sonra da 'Cumhur İttifakı bizi yıpratıyor.' diyorlar. Kılıçdaroğlu ile ilgili tartışmaları başlatan kimdi? Siz başlattınız. 7'li masa Türkiye'yi yönetmeye talip bir Cumhurbaşkanı adayı aramıyor. Bunlar 7 kayyum veya vasi ne derseniz deyin yönetimine rıza gösterecek, kendilerine tabi olacak kendilerine karşı emir erliğini kabul edecek bir Cumhurbaşkanı adayı arıyorlar."

- "7'li masanın emir erliğini kabul edecek bir aday arıyorlar"



Söz konusu masanın çıkaracağı cumhurbaşkanı adayına protokol imzalatacağını ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiden diyorlar ki protokol imzalayalım. Hangi yetkilerini devredecek, hangilerini devretmeyecek? Anayasa'nın, yasaların koymadığı sınırları Anayasa ve yasalara aykırı şekilde aday yapacakları kişinin önüne koyacaklar. Daha adaylık sürecinden önce imza altına alacaklar. Cumhurbaşkanı adayıyla sözleşme yapacaklar. İktidara gelince Anayasa'yı, yasaları değil, o sözleşmeye uygun bir yönetim yapacak. Nerede hukuk devleti, nerede Anayasa? Anayasa'yı, kanunları bir kenara mı bırakacağız? Peki o zaman kim yönetecek ülkeyi? Cumhurbaşkanı adayı yaptıkları kişi mi, yoksa 7'li masanın etrafında oturan liderler mi? Türkiye'yle ilgili kararları kim alacak? Biden'le görüşürken liderlere telefon açıp 'Biden bana böyle dedi, ben ne diyeyim?' diye soracak mı ya da icazet mi alacak? İradesi olmayanın iktidarı olur mu? Şimdi iradesiz 7'li masanın emir erliğini kabul edecek veya ona kuklalığa 'evet' diyecek bir aday arıyorlar."

- "Bize düşen bu lidere sahip çıkmak ve arkasında yürümektir"



Bakan Bozdağ, Türk milletinin kayyumlar ya da vasiler tarafından değil, Recep Tayyip Erdoğan gibi yetkisine ortak kabul etmeyen bir lider tarafından yönetilmeyi isteyeceğini vurguladı.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. Toplantısı'nda liderlerle sohbetini yansıtan fotoğrafa ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:



"Liderler muhabbet ediyorlar. Bu fotoğrafı Türkiye'de herkes farklı yorumluyor. Ama ortak kanaat, Tayyip Bey'in liderliğinin orada kendini nasıl gösterdiği, nasıl bir devlet adamı olduğu konusunda, tarafsız, samimi, vicdanlı herkesi gururlandıran bir sonuç çıkardılar ortaya. 6'lı masanın etrafında biri gitse o toplantıda olsa böyle bir fotoğraf çıkar mıydı? Türkiye'nin önünde dünyanın hayran olduğu, aziz milletimizin her seçiminde desteğini kazanmış bir liderimiz var. Bize düşen bu lidere sahip çıkmak ve arkasında yürümektir."

- Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Madrid'de Finlandiya ve İsveç'e karşı büyük bir başarı elde ettiklerini, onların terör örgütlerine destek vermemesi kaydıyla NATO'ya girmelerine vize verileceğini söylediklerini, daha sonra komisyon kurup mutabakat metni hazırlandığını anlattı.



"Sözünüzü tutarsanız biz de sözümüzü tutarız." dediklerini hatırlatan Bozdağ, "Şimdi NATO'ya geçiş süreci tamamlanmış değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylarsa tamamlanacak demişiz. Henüz İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iadesini talep ettiği herhangi bir kimseyi iade kararı vermedi. Eğer onlar sözlerini tutmazsa Türkiye sözünü tutar. Çünkü bizim vazifemiz, NATO'ya giriş vizesi parlamentodan çıkmaz." ifadesini kullandı.

Bir televizyon kanalında bu konuya ilişkin yaptığı açıklamasının çarpıtıldığını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Benim bu söylediğimden 'Aldandık, kaldırıldık.' dediler. Ben öyle bir şey mi demişim? Yok. Ama çıkıyorlar, algı operasyonu yapmak için Türkiye'nin ortaya koyduğu büyük başarıyı gölgelemek istiyorlar. Güçlü mekanizma kurmuşuz, o mekanizmayı anlatıyor 'Sözünde durmadılar, takipçisiyiz.' diyoruz, bizi kutlayacaklarına algı operasyonu yapıyorlar. Biraz ahlak. Milletin gözü önünde söylenen sözleri, benim ağzımdan söylenmemiş sözleri sanki benim ağzımdanmış gibi haberleştirmek, bunu dile getirmek ahlaki bir davranış değil."

Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Özer, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve partililer katıldı.

(Bitti)









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