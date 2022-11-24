Gaziantep'te öğrenciler, YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmeni andı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te anaokulu öğrencileri, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Karkamış ilçesine düzenlenen havan-roketli saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde andı.

Şahinbey ilçesindeki Naime Durdu Doğmuş Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, öğretmen Alkan'ı anmak için etkinlik düzenledi.

Öğretmen ve öğrenciler, etkinlikte Alkan'ın fotoğrafının yer aldığı köşeye çiçekler bıraktı.



Anaokulu Müdürü Gülbin Tabakcıoğlu, öğretmen Alkan'ı saygıyla andıklarını belirtti.

Alkan'ın hedef ve hayalleri olduğuna anlatan Tabakcıoğlu, "Bize miras bıraktığı çocuk sevgisini, vatanı ve milleti için fedakarca yürüttüğü öğretmenlik mesleğini Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal'in izinde yaşatmaya kararlıyız ve dimdik ayaktayız. Ayşenur öğretmenimizin şehadeti bizlere bir taraftan tarifsiz bir yürek acısı yaşatırken, diğer taraftan öğretmenliğin ne kadar onurlu meslek olduğunu hissettirdi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.