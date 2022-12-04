Minikler Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Gaziantep'te sona erdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Gaziantep'te düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki şampiyonada 29 ilden 420 sporcu yarıştı.

Müsabakalarda 8-9 yaş erkek kategorisinde Ali Altun, kız kategorisinde Esma Nur Gülşen, 10-11 yaş erkeklerde Ramazan Aydoğdular, kızlarda Hacer Zor, 12-13 yaş erkeklerde Eymen Doğaner, kızlarda ise Ece Serra Peker birinci oldu.

Minikler 12-13 yaş erkekler takım kategorisinde Kahramanmaraş Okyay Gençlik ve Spor Kulübü ilk sırada yer alırken, minikler 12-13 yaş kızlar takımlarda ise Konya Meram Belediyesi Spor Kulübü Derneği birinciliği elde etti.

Yarışmalarda birincilere 2 bin 500, ikincilere 2 bin, üçüncülere ise 1500 lira ödül verildi.

Yarışmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Gaziantep Valisi Davut Gül ile TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.