Minikler Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Gaziantep'te sona erdi

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Gaziantep'te düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki şampiyonada 29 ilden 420 sporcu yarıştı.
Müsabakalarda 8-9 yaş erkek kategorisinde Ali Altun, kız kategorisinde Esma Nur Gülşen, 10-11 yaş erkeklerde Ramazan Aydoğdular, kızlarda Hacer Zor, 12-13 yaş erkeklerde Eymen Doğaner, kızlarda ise Ece Serra Peker birinci oldu.
Minikler 12-13 yaş erkekler takım kategorisinde Kahramanmaraş Okyay Gençlik ve Spor Kulübü ilk sırada yer alırken, minikler 12-13 yaş kızlar takımlarda ise Konya Meram Belediyesi Spor Kulübü Derneği birinciliği elde etti.
Yarışmalarda birincilere 2 bin 500, ikincilere 2 bin, üçüncülere ise 1500 lira ödül verildi.
Yarışmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Gaziantep Valisi Davut Gül ile TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz verdi.