Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mikail Avcı yönetimindeki 02 DG 802 plakalı otomobil ile Ertan Demir idaresindeki 44 DJ 704 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Ergen Geçidi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Ertan Demir ile diğer otomobildeki Mikail ve Sami Avcı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.