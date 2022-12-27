Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Korkmaz için ilçeye bağlı kırsal Örenli Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Törende anne Fadile, şehit oğlunun tabutuna sarıldı.



Şehidin küçük kardeşi Ali Osman ise ağabeyinin askeri kıyafetini eline alarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşini, baba Ali Korkmaz teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz'ın naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin annesi Fadile, babası Ali Korkmaz ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.