Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve söz konusu terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.