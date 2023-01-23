GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetlediklerini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'e çirkef elini uzatan ruh hastası İsveçli ve aynı anlayışı destekleyen bütün sefihleri tarihin "onursuzlar" olarak niteleyeceğinden bir gram şüphelerinin olmadığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

" Tarih boyunca yüce kitaba, peygamberimize ve kutsallarımıza saldıran bütün bedbahtlar tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Gün doğar ve batar ama edep elbette İslam'ındır. Öyle de kalacaktır. Bu ahlaksızca saldırılar bizi birbirimize daha da kenetlemeli ve daha güçlü kılmalıdır. Halkı Müslüman olan ülkeler güç ve tepkilerini birleştirdiklerinde elbette bu ahlaksız ve onursuzca eylemlere cesaret bulunamayacaktır. Ülkemizin insanları ve bu onursuz davranışa tepki gösteren herkesi candan kutlarım. Elbette bu mazisi rezilliklerle dolu İsveçlinin iğrenç girişimi sadece kendisinin bir hamlesi olmadığının farkındayız. İnsanımız bütün bu oyunları bozacaktır. Halkımıza saygıyla arz ederiz."

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