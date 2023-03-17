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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'teki çiftçilere 50 bin fidan desteği

AA

Gaziantep'teki çiftçilere 50 bin fidan desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinde ürün verimliliğini artırmak için çiftçilere 50 bin badem, zeytin ve kiraz fidanı dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, yüzde 50 hibe desteğiyle Şehitkamil, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde 25 bin badem, Şehitkamil'de ise 10 bin kiraz fidanı dağıtımı yaptı.

Ayrıca Yavuzeli ve Araban ilçesindeki çiftçilere de bölgenin eğimli ve kuru tarım arazilerinde uygun 15 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu coğrafyada ciddi anlamda çok büyük zorluklara göğüs gerdiklerini belirtti.

Tarım ve toprağın önemine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrin her bir metrekaresini ekip biçme zamanı. Bir taraftan devletimiz her türlü desteği veriyor. Kendi topraklarımıza güvenmemiz lazım. Daha çok ekmemiz, daha çok üretmemiz lazım. Ekerken de doğru ekmemiz lazım. Diğer taraftan suyu iyi yönetmemiz lazım. Kanallarımızı açmamız lazım. Büyük barajları getirmemiz lazım. Bugün bütün göletlerin su kanallarının ihalesini yaptık. İnşallah bu deprem nedeniyle biraz yavaşladı ama biz ekim biçim zamanı yetiştireceğiz. Toprağın suyla buluşması lazım. Çiftçi kardeşim ne istiyorsa yapılacak. Çünkü toprak anadır, yardır, vatandır."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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