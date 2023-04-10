Oyuncular Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Durul Bazan, Nurdağı'nda çocuklarla buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Dizi ve sinema oyuncuları Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Durul Bazan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

Nurdağı Gençlik Merkezinin bir halı sahada düzenlediği etkinliğe ilçede koordinatör olarak görev yapan Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu Gürgentepe Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Gaziantep Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır da katıldı.

Çocukların resim ve karikatürlerinden oluşan serginin açılışının yapıldığı etkinlikte protokol üyeleri, sanatçılar ve çocuklar, futbol maçı yaptı.

Vali Kemal Çeber, AA muhabirine, büyük afetten kısa bir süre sonra ilçede böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Depremzedelerin barınma ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda birçok gelişmenin yaşandığını anlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Renkli etkinliklere başladık. Sergide her bir evladımızın yaşadıklarını kağıtlara nasıl döktüğünü hep beraber gördük. Çocuklarımız sayfalarca anlatabileceğini tek bir çerçevede anlattı. Artık normal hayata dönüşe dair kıpırtıları, canlılığı çocuklarımızın gözlerinde görüyoruz. Bu da bizim için son derece önemli."





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