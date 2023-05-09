Gaziantep'te 18-25 yaş arasındaki gençlere bisiklet hediye edilecek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te ikamet eden 18-25 yaş aralığındaki gençlere bisiklet hediye edileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18-25 yaş aralığında ve Gaziantep'te ikamet eden gençlere bisiklet hediye edileceğini belirtti.

Gaziantep'te birçok yere bisiklet yolu yapıldığını aktaran Şahin, "Bu bisiklet yollarında gençlerimiz, bisikletlere binsinler. Aldığımız kararla bu şehirde 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimize bisiklet göndereceğiz. Bisikleti gönderirken günde 500 bisiklet yapabiliyoruz. Bisikletlerimiz geldikçe hemen adreslerinize göndereceğiz. Bisiklet ve bu bisiklet yolları sizi huzura, başarıya, umuda ve mutluluğa götürsün istiyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, bisiklet alacak gençlerin "https://kadindostu.gaziantep.bel.tr/genc-basvuru/bisiklet?id=2&tc=" adresinden başvuru yapması gerektiği bildirildi.





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