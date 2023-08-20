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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 22:49
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Kalyon

        Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Bilal Gölen

        Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Khacef, Furkan Soyalp (Dk. 87 Ogün Özçiçek), Jevtovic, Gradel (Dk. Veliu), Mustafa Eskihellaç, M'Bakata, Markovic (Dk. 46 Riascos), Stankovski (Dk. 46 Bikel)

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Charisis, Camara, Alaaddin Okumuş (Dk. 90 Murat Paluli), Alonso, Yunus Emre Konak (Dk. 90 Keita), Caner Osmanpaşa, Emrah Başsan (Dk. 90+4 Hakan Arslan), N'jie (Dk. 85 Kvet), Rodrigues

        Goller: Dk. 12 Alonso, Dk. 44 Caner Osmanpaşa, Dk. 83 Rodrigues (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 50 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Stankovski, Dk. 39 Arda Kızıldağ, Dk. 46 Jevtovic, Dk. 53 Khacef, Dk. 87 Bikel (Gaziantep FK), Dk. 4 Caner Osmanpaşa, Dk. 65 Rodrigues, Dk. 90+4 Charisis, Dk. 90+4 Camara (EMS Yapı Sivasspor)

        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

        50. dakikada ev sahibi takım golü buldu, farkı 1'e indirdi. Takımın orta sahada gelişen atağında ceza sahasındaki Gradel meşin yuvarlığı ara pasla defansı arkasındaki Furkan Soyalp'a gönderdi. Soyalp, topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan kaleye gönderdi: 1-2.

        67. dakikada Gaziantep FK'nin atağında defanstan dönen topa Jevtovic'in gelişine vurduğu şutu kaleci Ali Şaşal Vural'ın kalenin sağ ucuna uzanmasıyla kornere çeldi.

        83. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı tekrardan 2'ye çıkardı. EMS Yapı Sivasspor'un atağında ceza sahası dışındaki N'jie'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Rodrigues topu kalenin solundan ağlarla buluştu: 1-3.

        Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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