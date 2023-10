Gaziantep'te "BUILDEAST 3. Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı" açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve AKORT Fuarcılık iş birliğinde "BUILDEAST 3. Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı" açıldı.

Vali Kemal Çeber, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda. kentin üretim, sanayi ve ticaretin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

Depremlerde çok büyük acı yaşadıklarını ifade eden Çeber, "Depremlerden ders çıkardık. Yeni yaptığımız sistemlerde doğru olan zarar vermeyen tecrübeleri de kullanarak inşallah bundan sonra dirençli ve güçlü şehirler yapacağız. Her afet sonrası bir sonraki afetin başlangıcıdır. O anlamda bu fuarın çok önemli olduğunu ifade edebilirim. Bu fuar depremden sonra planlanan ilk fuardır. Biz bu tarz fuarları yapabilecek kapasitedeyiz. Çünkü tüm dünyaya bugün buradaki birlikteliğimiz gibi böyle afetlerden sonra nasıl tam bir güç olduğumuzu devlet, sivil toplum kuruluşları, her görüşten siyaset olarak her yaş, cinsiyet, inanç olarak nasıl bir araya geldiğimizi gösterdik. Bu fuar vesilesiyle de inşallah daha da iyi olacağız." dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise bugün depremi yaşayan bir il olarak kentte inşaat fuarı düzenleyebilmenin bölge açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

İnşaat sektörünün öneminin deprem ile birlikte bir kez daha görüldüğünü dile getiren Ünverdi, şöyle konuştu:

"Bugün en başta güvenli yapılar inşa etmek ve yaşadığımız bu acıdan ders çıkarmak zorundayız. Bölgemizde binlerce insanımızın evi yıkıldı veya ağır hasar aldığı için oturulamaz hale geldi. Sadece evlerimiz değil fabrikalarımız yıkıldı ve makina parkurlarımız hasar aldı.Bu sebeple hızla yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var. İnşaat sektörü zaten ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında geliyor. Sadece inşaat kısmıyla değil istihdam ve alt kolları olan plastik, kapı, pencere, ahşap, metal gibi 250 farklı alana katkıda bulunuyor. Bu sebeple kamu ve özel sektörün bu süreci birlikte yürütmesi gerektiğine inanıyorum."

Konuşmaların ardından Vali Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Başkanı Ünverdi'ye desteklerinden dolayı plaket hediye edildi.

Ardından Vali Çeber ve beraberindekiler fuarı gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.