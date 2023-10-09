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        Gaziantep'te 4 kilogram esrar ele geçirildi

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:33
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        Gaziantep'te 4 kilogram esrar ele geçirildi
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        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesinde bir evde uyuşturucu ve silah olduğu bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 kilogram kubar esrar, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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