Gaziantep'te lise son sınıf öğrencilerine 1000 lira destek
Gaziantep'te lise son sınıfta eğitim gören tüm öğrencilere 1000 lira eğitim desteği verilecek.
Gaziantep'te lise son sınıfta eğitim gören tüm öğrencilere 1000 lira eğitim desteği verilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinin ekim ayı toplantısının birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Karkamış Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, il genelindeki lise son sınıf öğrencilerine 1000 lira eğitim desteği verilme kararı alındı.
Eğitim desteği için başvurular 'Kadın Dostu Kent Gaziantep' mobil uygulamasından yapılacak, değerlendirmenin ardından 1000 lira velilerin banka hesaplarına yatırılacak.
Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıdaki konuşmasında, her alanda vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, çalışmalara devam edeceklerini anlattı.