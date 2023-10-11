Gaziantep'te "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" düzenlenecek

Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde, "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" düzenlenecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Alman vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirilmesine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu ile Alman Emeklilik Sigortası arasında program gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede 17-19 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nda "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" yapılacak.

Programda iki ülkenin sosyal güvenlik sözleşmesinin yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin konular Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılacak.