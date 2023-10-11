Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te gösteri ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı

        Gaziantep Valiliği, il genelinde kamu düzeninin korunması amacıyla tüm gösteri ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 20:32 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te gösteri ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Valiliği, il genelinde kamu düzeninin korunması amacıyla tüm gösteri ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte düzenlenmesi gereken etkinliklerin Valiliğe bildirilmesi gerektiği belirtildi.

        İzin verilenlerin dışındaki tüm etkinliklerin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programlar kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve valiliğimize başvuru yapılarak, izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, miting, çadır kurma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, şenlik, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilan ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afis ve pankart asılması vb. etkinliklerin Gaziantep il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde her türlü eylem, etkinlikler 5442 sayılı Il. İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 12/10/2023 saat: 08.00’den - 13/10/2023 saat: 08.00'e kadar 1 gün boyunca genel asayiş ve kamu düzenin korunması için valilik makamının 11.10.2023 tarih 2023/7 sayılı oluru ile yasaklanmıştır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Artvin'de komşu dehşeti: 3 kardeş öldürüldü
        Artvin'de komşu dehşeti: 3 kardeş öldürüldü
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"

        Benzer Haberler

        Nizip'te jandarma hizmet binasının temeli atıldı
        Nizip'te jandarma hizmet binasının temeli atıldı
        Gaziantep Şehir Hastanesi, 3 günde 9 bin 500 hastaya hizmet verdi
        Gaziantep Şehir Hastanesi, 3 günde 9 bin 500 hastaya hizmet verdi
        Gaziantep'te acil serviste unutulan valiz, paniğe neden oldu
        Gaziantep'te acil serviste unutulan valiz, paniğe neden oldu
        Gaziantep'te "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" düzenlenecek
        Gaziantep'te "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" düzenlenecek
        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı 9,2 milyar doları buldu
        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı 9,2 milyar doları buldu
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı