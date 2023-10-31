Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Gaziantep'ten 35 firma girdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl açıkladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde kentten 35 firmanın yer aldığını bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, bölge olarak son yıllarda art arda gelen güçlüklerle mücadele ettiklerini, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu içerisindeki Gaziantepli firma sayısının 63 olduğunu dile getirdi.

Üreten kesimin son dönemdeki finansman ihtiyacına dikkati çeken Ünverdi, artan maliyetler ve finansmana ulaşımdaki güçlüklerin üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek, "İç piyasada zaten bir daralma var. Dış piyasada ise savaş ve gerilimlerle belirsizliğin getirmiş olduğu talep azalması, enerji maliyetleri, petrol fiyatlarındaki oynaklık, hammadde fiyatlarındaki değişimler maalesef sanayici ve ihracatçılarımız üzerinde baskıya neden oluyor. Öngörülebilirlik, fiyat ve finansman istikrarı sanayiciler olarak birinci önceliğimiz." değerlendirmesini yaptı.

Salgın, deprem ve küresel krizlere karşın Gaziantepli sanayicilerin üretimdeki kararlılığına işaret eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Güçlüklere rağmen yıllık ihracatımızda cari fazlası vererek ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı veren illerin başında geliyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak da deprem sonrası yaşamış olduğumuz sorunları aşmak için ilgili kurumlarla sürekli temas halinde çalışıyor, üretim ve ihracatımızı artıracak çalışmalar yürütüyor, üretimlerimizde katma değeri artıracak yenilikçi projeler geliştiriyor, yeşil ve dijital dönüşüm hedefiyle firmalarımızı geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah yürütmüş olduğumuz çalışmalarla İSO 1000'deki firma sayımızı daha da artıracağız. Her koşulda üretim, ihracat ve istihdamdaki başarılarıyla gazi şehrimize yaşattıkları gurur için sanayicilerimizi yürekten kutluyorum."