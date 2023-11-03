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        Beşiktaş Başkanı Çebi, Gaziantep'te Beşiktaş İlkokulunun açılışına katıldı

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te kulüp tarafından yaptırılan Beşiktaş İlkokulunun açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:17
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        Beşiktaş Başkanı Çebi, Gaziantep'te Beşiktaş İlkokulunun açılışına katıldı
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te kulüp tarafından yaptırılan Beşiktaş İlkokulunun açılışına katıldı.

        Siyah-beyazlı kulübün başlattığı, taraftar ve vatandaşların katkı sağladığı "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Oğuzeli ilçesi Yazılı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okulun açılışı gerçekleştirildi.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açılıştaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin benzeri bir afetin yaşanmamasını temenni etti.

        Deprem bölgesi için ellerinden geleni yaptıklarına dikkati çeken Çebi, şunları kaydetti:

        "Bu ülkenin insanının örgütlü olması, dağınık olmaması gerekir. Ülkemizin insanları birlik ve beraberlik içerisinde olacak. Sahaya çıktığınızda, mücadele ettiğinizde rakibiniz, maç bittiğinde elinizi uzatacağınız kardeşinizdir. Bu ülkenin milletinin birlik ve beraberliğini dünyaya ispat ettik. Çocuklarımız geleceğimiz, öğretmenlerimiz Anadolu'nun her köşesinde bizler için değil onların çocukları için onları hazırlayacak. Herkes kendisinden sonrası için mücadele etmeyi bir vazife edinecek."

        Vali Kemal Çeber ise açılışı gerçekleştirilen okula bakıldığında sadece bir binanın görülmemesi gerektiğini söyledi.

        Türkiye'nin asil bir memleket olduğunu vurgulayan Çeber, "Tüm kurumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla ne kadar büyük bir topluluk, aile olduğumuzu anlamalıyız. 6 Şubat'tan sonra Beşiktaş taraftarı, maçlar sırasında depremin yaşandığı her ilin plaka koduna denk gelen dakikalarda tribünleri inletti. Taraftarlar, sahayı oyuncak bebeklerle adım atılamaz hale getirdi. Kartal Yuvası mağazalarının buradaki depremzedeler için ne kadar büyük faaliyetler ortaya koyduğunu düşünün. Gelin de şimdi Beşiktaş'ı sevmeyin." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Bugün hep birlikte Beşiktaşlıyız. Bu bir sevda ve aşk işi. Bu memleketin çocukları için bir şeyler yapma gayreti. Sevgili başkanım iyi ki varsınız. Beşiktaş 120 yıllık büyük bir camia." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı, protokol üyeleri öğrencilerle sohbet etti.

        Programa Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Beşiktaş Kulübü yöneticileri ile taraftarlar ve vatandaşlar da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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