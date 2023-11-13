Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medyadan arı suluğu gibi çeşitli siparişler almasına rağmen ürünleri göndermeyerek vatandaşı 14 bin 500 TL dolandıran şüpheliyi, düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.