Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

        Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, sosyal medyadan arı suluğu gibi çeşitli siparişler almasına rağmen ürünleri göndermeyerek vatandaşı 14 bin 500 TL dolandıran şüpheliyi, düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        ULUSKON Başkanı Atasoy, Gaziantep´te ziyaretlerde bulundu
        ULUSKON Başkanı Atasoy, Gaziantep´te ziyaretlerde bulundu
        Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı
        Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı
        İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı
        İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem eleştirileri hakkında konuştu:
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem eleştirileri hakkında konuştu:
        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletteki genç öldü
        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletteki genç öldü
        İslahiye'de Kur'an Kursu öğrencileri "Kızılay Haftası" etkinliği düzenledi
        İslahiye'de Kur'an Kursu öğrencileri "Kızılay Haftası" etkinliği düzenledi