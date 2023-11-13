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        Gaziantep'te 1000 fidan toprakla buluşturuldu

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:07
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        Gaziantep'te 1000 fidan toprakla buluşturuldu
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Gaziantep Üniversitesi Nizip Yerleşkesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında yüzlerce kızılçam fidanı gönüllülerin canlı müzik performansı eşliğinde dikildi.

        Etkinliğe, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Nizip Belediye Başkanı yardımcıları Salih Uygur ile Hakan Ayaz, Nizip Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yusuf Yıldız, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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