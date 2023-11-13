Gaziantep'te 1000 fidan toprakla buluşturuldu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu.
Gaziantep Üniversitesi Nizip Yerleşkesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında yüzlerce kızılçam fidanı gönüllülerin canlı müzik performansı eşliğinde dikildi.
Etkinliğe, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Nizip Belediye Başkanı yardımcıları Salih Uygur ile Hakan Ayaz, Nizip Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yusuf Yıldız, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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