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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları çocuklar tarafından protesto edildi

        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çocuklar tarafından protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:05
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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları çocuklar tarafından protesto edildi
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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çocuklar tarafından protesto edildi.

        Kudüs Platformu tarafından organize edilen programda, çocuklar velileriyle birlikte Kırkayak Parkı'nda toplandı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan çocuklar, "Çocuklar terörist değildir", "Gazzeli çocuklar oyun oynasın", "Çocuk katili terörist İsrail", "Çocuklar oyuna Gazze umuda", "İsrail bebek katili" yazılı pankartlarla Atatürk Bulvarı'ndan Yeşilsu Parkı'na yürüdü.

        Dua edilmesinin ardından program son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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