Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları çocuklar tarafından protesto edildi

Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çocuklar tarafından protesto edildi.

Kudüs Platformu tarafından organize edilen programda, çocuklar velileriyle birlikte Kırkayak Parkı'nda toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan çocuklar, "Çocuklar terörist değildir", "Gazzeli çocuklar oyun oynasın", "Çocuk katili terörist İsrail", "Çocuklar oyuna Gazze umuda", "İsrail bebek katili" yazılı pankartlarla Atatürk Bulvarı'ndan Yeşilsu Parkı'na yürüdü.

Dua edilmesinin ardından program son buldu.

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