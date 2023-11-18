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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 1747 paket gümrük kaçağı sigara, 652 elektronik sigara, 450 puro ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:57
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 1747 paket gümrük kaçağı sigara, 652 elektronik sigara, 450 puro ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ürünlere yönelik bir iş yeri ve araçta arama gerçekleştirdi.

        Ekipler, 1747 paket gümrük kaçağı sigara, 652 elektronik sigara, 450 puro ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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