Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 1747 paket gümrük kaçağı sigara, 652 elektronik sigara, 450 puro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ürünlere yönelik bir iş yeri ve araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, 1747 paket gümrük kaçağı sigara, 652 elektronik sigara, 450 puro ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.