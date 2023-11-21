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        YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı Ayşenur öğretmen mezarı başında anıldı

        YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan, vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:31
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        YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı Ayşenur öğretmen mezarı başında anıldı
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        YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan, vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.

        Ayşenur öğretmenin Nizip ilçesindeki mezarını ziyaret eden Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır ve diğer yetkililer dua okudu, mezara karanfil bıraktı.

        Buradaki ziyaretin ardından şehit ailesinin evine geçen Uğurlu ve Çakır, anne Hayriye ve Baba Mustafa Alkan'a başsağlığı diledi.

        Duaların edildiği ziyarette duygusal anlar yaşandı.

        Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Ayşenur öğretmeni unutmayacaklarını söyledi.

        Ayşenur öğretmenin emanetinin kendi emanetleri olduğunu aktaran Uğurlu, "Biz onlar için varız, ne istekleri ve emirleri varsa yapmaya hazırız. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit yakınlarımızın yanındadır. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

        Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır da, hüzünlü olduklarını dile getirerek, "Vatanımız, milletimiz var olsun, milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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