Gaziantep'te otomobillerin çarpıştığı kazada sürücü öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mahir Havvat (23) idaresindeki 27 BRM 83 plakalı otomobil, Hatay-İslahiye Kara Yolu'nun Beypınar Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek sırasıyla Hasan Koluş'un yönetimindeki 31 AON 790 plakalı otomobil ve Fırat Damla'nın kullandığı 31 RAY 39 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yaralı Mahir Havvat ve yanındaki Onur Havvat'ı (28) İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen sürücü Havvat hayatını kaybetti, Onur Havvat'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın gerçekleştiği yol, tek şerit olarak trafiğe açıldı.

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