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        Gaziantep'te Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Kayacık Barajı'nda meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:13 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:27
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        Gaziantep'te Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Kayacık Barajı'nda meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.

        Barajın Tüzel Mahallesi'ndeki kıyısında ve dere yatağında ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ve balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alandan numune aldı.

        Mahalle sakinlerinden Cumali Köroğlulları, AA muhabirine, bir ay önce balık ölümlerini fark ettiklerini söyledi.

        Zaman ilerledikçe balık ölümlerinin fazlalaştığını anlatan Köroğulları, "Balık ölümleri gittikçe çoğalıyor. Buradaki koku ise bizi çok rahatsız ediyor. Bu durum böyle sürerse daha kötü olacak. Suyun yüzeyi balıklarla dolu ve kaplı. Bu durumdan şaşkınız. Balıkların ölümü bizi korkutuyor. Çünkü evcil hayvanlarımız yerse ölebilir." dedi.

        Yunus Emre Yaşar ise ilk defa bu kadar fazla balığın ölümünü gördüklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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