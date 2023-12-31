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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:52
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koçak'a (74), plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Koçak'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

        Koçak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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