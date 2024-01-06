İslahiye'de toplu taşıma araçları denetlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren şehir içi dolmuş hatlarını denetleyerek, sürücülere uyarılarda bulundu.

Ekipler, yolcu taşımacılığı konusunda standartlara uyulup uyulmadığı ve yolcu güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı konularında denetimler gerçekleştirdi.

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