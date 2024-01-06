Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı Gaziantep'in Araban ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 farklı olayda kablo ve güneş paneli çaldığı tespit ettiği E.A'yı yakaladı.

Geçmişte 35 farklı suç kaydı bulunan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.