Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:06 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Araban ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 farklı olayda kablo ve güneş paneli çaldığı tespit ettiği E.A'yı yakaladı.

        Geçmişte 35 farklı suç kaydı bulunan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Köprüde scooter!
        Köprüde scooter!
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi
        Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi
        Gaziantep Polisgücü hokeyde çifte şampiyonluk peşinde
        Gaziantep Polisgücü hokeyde çifte şampiyonluk peşinde
        Gaziantep'te çocuklara yönelik kurabiye atölyesi ilgi görüyor
        Gaziantep'te çocuklara yönelik kurabiye atölyesi ilgi görüyor
        Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam...
        Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam...
        Gaziantep FK - Pendikspor maçının ardından
        Gaziantep FK - Pendikspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından