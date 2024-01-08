Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Marius Sumudica katılamadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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