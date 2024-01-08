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        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:14
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        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmana artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Marius Sumudica katılamadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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