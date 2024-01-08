Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda polis ekiplerine kapıyı açmayan ve silahla ateş ederek karşılık veren şüpheli, etkisiz hale getirildi.

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada, 24 gram uyuşturucu madde, sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.