Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:31 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin 8 ayrı olaya karıştığı ve bu olaylardan 2 milyon 163 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Nurdağı ve İslahiye'de afetzede üniversite öğrencilerine 2 biner lira nakdi...
        Nurdağı ve İslahiye'de afetzede üniversite öğrencilerine 2 biner lira nakdi...
        Gaziantep'te bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak ateş açan zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak ateş açan zanlı tutuklandı
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, hastaneye kaldırıldı
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, hastaneye kaldırıldı
        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 75'e ulaştı
        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 75'e ulaştı