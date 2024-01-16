Gaziantep'te refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

M.F.Y. yönetimindeki 73 AAS 476 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bir süre tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı otoyol tekrar ulaşıma açıldı.

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