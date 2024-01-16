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        Gaziantep'te refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:41
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        Gaziantep'te refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        M.F.Y. yönetimindeki 73 AAS 476 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Bir süre tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı otoyol tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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