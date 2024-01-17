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        Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:30
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        Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        TAG Otoyolu Gaziantep-Nurdağı Çakmak Mahallesi mevkiinde S.D yönetimindeki 27 AKJ 19 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aynı istikamete giden gelen H.A yönetimindeki 27 Y 9752 plakalı tır ile plakası belirlenemeyen M.A. yönetimindeki diğer bir tır da kaza yapan araca çarpmamak için yaptıkları manevra sırasında devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.A. 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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