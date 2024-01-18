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        Gaziantep'te bir kişi karısını tabancayla öldürdü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:29
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        Gaziantep'te bir kişi karısını tabancayla öldürdü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        Yeditepe Mahallesi İncetahtacı Sitesi B Blok'taki evlerinde Eyüp Turan Karabağ (34) ile eşi Bahar Karabağ (31) arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın ardından Eyüp Turan Karabağ, tabancayla eşine ateş etti.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Karabağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ekipleri Eyüp Turan Karabağ'ı gözaltına aldı.

        Karabağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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