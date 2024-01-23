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        Gaziantep'te işletme sahibinin bıçakladığı eski çalışanı öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, işletme sahibinin bıçakladığı eski çalışanı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:51
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        Gaziantep'te işletme sahibinin bıçakladığı eski çalışanı öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, işletme sahibinin bıçakladığı eski çalışanı hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören Sudanlı Atta Almanan (23), bir süre önce çalıştığı aynı ülke vatandaşı A.A.S.H'ye ait Yeditepe Mahallesi'ndeki kafeye gitti.

        Almanan ile işletme sahibi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibi, bıçakla Almanan'ı yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Almanan'ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Almanan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, A.A.S.H'yi gözaltına aldı.

        Kavga anı, başka bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülerdi. Görüntülerde, işletme sahibinin Almanan'ı bıçaklaması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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