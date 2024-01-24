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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye Afet Konutları'nı inceledi

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:38 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:38
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye Afet Konutları'nı inceledi
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımı süren TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Karaloğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile TOKİ tarafından yapımı devam eden İslahiye Afet Konutları'nı inceledi.

        Bakan Yardımcısı Karaloğlu, konutlarla ilgili bilgi almasının ardından ilçeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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