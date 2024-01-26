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        Gaziantep'te etiketsiz satıla gıda ürünlerine el konuldu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nerede üretildiği belli olmayan etiketsiz gıda ürünlerine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:37
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        Gaziantep'te etiketsiz satıla gıda ürünlerine el konuldu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nerede üretildiği belli olmayan etiketsiz gıda ürünlerine el konuldu.

        İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kara yolu üzerinde iki araçta etiketsiz, nerede üretildiği belli olmayan ürünler satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce yapılan denetimlerde, 100 kilogram sucuk, 15 kilogram tereyağı ve 155 kilogram zeytinyağı ele geçirdi.

        ​​​​​​​Ürün satışını yapan iki araç sahibine cezai işlem uygulanırken el konulan ürünler zabıta ekipleri kontrolünde imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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