Gaziantep'te eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı intihar etti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı intihar etti.
Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta, isimleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ile eşi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.
Bölgeden 27 APP 441 plakalı aracıyla kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla otomobilinde intihar etti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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