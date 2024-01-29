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        Gaziantep'te eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:11
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        Gaziantep'te eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı intihar etti.

        Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta, isimleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ile eşi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.

        Bölgeden 27 APP 441 plakalı aracıyla kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla otomobilinde intihar etti.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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