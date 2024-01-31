Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

S.A (19) yönetimindeki 27 ACD 145 plakalı hafif ticari araç, Sulumağara Mahallesi Maden Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü S.A ile araçtaki F.Ç (23), B.B (21), M.T (19) ve A.B (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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