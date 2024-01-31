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        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 20:55 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:55
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        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        S.A (19) yönetimindeki 27 ACD 145 plakalı hafif ticari araç, Sulumağara Mahallesi Maden Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Sürücü S.A ile araçtaki F.Ç (23), B.B (21), M.T (19) ve A.B (17) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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